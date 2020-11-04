مدرب غزل المحلة ينفى التفاوض مع أحمد عادل ميسى

نفى خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة التفاوض مع اللاعب أحمد عادل " ميسى" وطالب عيد المواقع الرياضيه بتحرى الدقه قبل نشر اية اخبار خاطئة تضر بمصلحة الفريق . واشار عيد الى ان الفريق تعاقد رسميا مع خالد فؤاد وباسم عادل فقط وهما اضافه قويه للفريق خلال الموسم القادم نظرا لامكانياتهم الفنيه والبدنيه العاليه ، مضيفا الى انه يعلم مطالب جماهير المحله ولذلك فانه لن يضم الا فؤاد وباسم عادل فقط وهما اضافه قويه للفريق خلال الموسم القادم نظرا لامكانياتهم الفنيه والبدنيه العاليه ، مضيفا الى انه يعلم مطالب جماهير المحله ولذلك فانه لن يضم الااللاعب الذى سيكون اضافه قويه للفريق ويثق فى قدراته وامكانياته . وطالب عيد جماهير المحله بالهدوءوالصب وخاصة اننا مازالنا فى مرحلة اختيار عدد من العناصر المعروضه علينا وبعض اللاعبين الذى نتفاوض معهم من بعض الانديه ،ونحن لن نعلن عن التعاقد مع اى صفقه الا بعد انهاء التفاوض معهم رسميا .

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