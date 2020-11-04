ذكر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير أن قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، يمتلك عرضا قويا في الوقت الراهن يمكنه من الرحيل عن برشلونة بنهاية عقده.
ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن ميسي يمتلك عرضا جديا من إنترميلان للانتقال إلى الكالتشيو الإيطالي مجانا الصيف المقبل.
ليو ميسي ليس جاهزا لشرط التجديد مع برشلونة ويريد المغادرة مجانا في نهاية الموسم من النادي الذي عاش فيه خلال مسيرتهالرياضية بالكامل.
على الرغم من رغبة ليو التي تم التعبير عنها عبر خدمة "البوروفاكس" بمغادرة برشلونة الصيف الماضي، إلا أن نادي البرسا تشبث بحرفية عقده ووقف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي السابق في وجه رحيل نجم الفريق الكتالوني.
رغم رحلة والده من الأرجنتين لحل الموقف، ظل رئيس برشلونة السابق ثابتا على موقفه ولم
مقابلته المثيرة، والأسوأ من ذلك، أداؤه حتى الآن خلال هذا الموسم، يوضحان أن ليو ميسي موجود فقط في برشلونة لحين انتهاء عقده، وأن وقته مع الفريق انتهى منذ فترة طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة ودينامو كييف بث مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.