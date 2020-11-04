الرجاء يخطف الهدف الأول ويضع الزمالك في "مأزق"

نجح فريق الرجاء المغربي في خطف الهدف الأول أمام الزمالك بالمباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم . النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم . جاء الهدف من تسديدة قوية للاعب بين مالانجو في الدقيقة 47 من عمر المباراة . وفي حال انتهاء المباراة على هذه النتيجة سيتجه الفريقين إلى ركلات الترجيح، حيث كان الزمالك قد فاز في الذهاب بهدف نظيف في المغرب .

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