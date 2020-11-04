الرجاء المغربي يسجل الهدف الأول امام الزمالك

نجح نادي الرجاء المغربي في تسجيل الهدف الاول امام نظيره الزمالك في المباراة التي تقام بينهما على ملعبالقاهرة الدولب في اباب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.
سجل بن ملانجو الهدف الاول للرجاء المغربي في الدقيقة 47 مع بداية الشوط الثاني من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بعبدالله جمعة لتسكن مرمى الزمالك.
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