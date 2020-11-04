الامارات | "هاتريك" خيسوس يمنح شباب الأهلي الفوز الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "هاتريك" خيسوس يمنح شباب الأهلي الفوز الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البرازيلي إيغور خيسوس ثلاثة أهداف "هاتريك" ليقود شباب الأهلي للفوز على حتا بثلاثة أهداف دون رد، على استاد شباب الأهلي في العوير، بختام مباريات الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي، ليحقق "فرسان دبي" فوزه الثاني في الدوري ويرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويتوقف رصيد "الإعصار" عند نقطة واحدة.

شهد الشوط الأول أفضلية كبيرة من جانب شباب الأهلي، ولكن من دون خطورة على مرمى الفريق الضيف في أول 20 دقيقة، بينما أحرز البرازيلي إيغور خيسوس الهدف الأول من أول هجمة منظمة قادها لاعب الرأس الأخضر هيلدون راموس الذي لعب كرة عرضية وحولها خيسوس بمهارة في المرمى (21).

ونشط "فرسان دبي" عقب الهدف الأول، وتصدى القائم لفرصة خطرة من خيسوس الذي تلقى كرة عرضية من الأوزبكي عزيز غانييف، وحولها اللاعب البرازيلي برأسه، وارتدت من القائم (26).

وفي الشوط الثاني أضاف إيغور خيسوس الهدف الثاني بالطريقة نفسها التي أحرز بها الهدف الأول، بعدما لعب راموس كرة عرضية، وقابلها اللاعب البرازيلي في المرمى (49)، قبل أن يحرز خيسوس الهدف الثالث من كرة عرضية لعبها عزيز غانييف، ولعبها خيسوس برأسه في الشباك (51)، لتنتهي المباراة بفوز كبير لشباب الأهلي

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