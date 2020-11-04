شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: الزمالك (0) - (0) الرجاء.. نصف نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الأن فريق الزمالك، فريق الرجاء المغربي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، على ملعب ستاد القاهرة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: محمد أبوجبل وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

بينا جاء تشكيل الرجاء كالتالي: محمد بوعميرة وفابرنس ناجاه وسند الورفلي وبدر بانون وعبدالإله مدكور عمر العرجون زكريا الوردي عبدالإله الحافيظي وسفيان رحيمي ومحسن متولي وبين مالانجو.

وإليكم أبرز أحداث المباراة:

الشوط الأول:

بعد مرور 5 دقائق من المباراة، مرحلة جس نبض بين الفريقين دون تشكيل أي خطورة او لمحة هجومية.

ق9 هجمة مرتدة من الرجاء بعد قطع الكرة من أحمد عيد وتسديدة تمر بسلام على مرمى أبو جبل.

ق 11 اول ركنية في المباراة لصالح الرجاء المغربي.

ق 11 ابو جبل ينقذ اول فرصة خطرة لصالح فريق الرجاء بعد رأسية من مدافع الرجاء.

ق 13 ركينة ثانية لفريق الرجاء المغربي.

بعد مرور 20 دقيقة سيطرة لفريق الرجاء على وسط الملعب وتشكيل خطورة كبيرة على مرمى ابو جبل.

ق 23 اول هجمة لفريق الزمالك عن طريق بن شرقي ومصطفى محمد تنتهى ركلة مرمى للرجاء.

ق 25 ابو جبل ينقذ مرماه من هدف مؤكد بعد اصطدام الكرة بالونش وتغيير اتجاهها نحو مرمى الزمالك.