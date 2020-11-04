شكرا لقرائتكم هيثم فاروف: فخور بارتداء أشرف بن شرقى لقميص الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد هيثم فاروق لاعب الزمالك الأسبق بقدرات وإمكانيات أشرف بن شرقي نجم الفريق الأبيض، مؤكدا أن المغربي يعد إضافة كبيرة لصفوف النادى الأبيض.

أضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية: "أشرف بن شرقى لاعب عنده شخصية وكان له فضل أن الزمالك يصل إلى هذه المرحلة وخور بارتداء اللاعب قميص الفريق الأبيض لأنه دائما تجده في المبالريات الكبيرة بأرقامه ولا يحتاج إلى توجيه".

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.