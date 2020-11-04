شكرا لقرائتكم انطلاق مباراة الزمالك والرجاء فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت مباراة الزمالك والرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي لدورى ابطال أفريقيا والمقامة على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه أشرف بن شرقى في المباراة التي أقيمت بالدار البيضاء.

مباراة اليوم شهدت جدلا كبيرا قبل انطلاقها بأيام حيث تم تأجيل المباراة مرتين بسبب إصابة عدد من لاعبي الرجاء المغربي بفيروس كورونا عقب مواجهة الذهاب بين الفريقين.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وبدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :محمد أبو عميره

خط الدفاع : فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور

خط الوسط : عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي

خط الهجوم : بن مالانجو

ويحتاج الزمالك في مباراة اليوم التعادل او الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل مباشرة الي نهائي البطولة المقرر له 27 نوفمبر الجاري في استاد برج العرب، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في الدار البيضاء بفوز الزمالك بهدف نظيف احرزه المغربي اشرف بن شرقي، وفي حالة خسارة الزمالك اليوم بهدف نظيف يلجأ الفريقين الي ركلات الترجيح، اما في حالة خسارة الزمالك بأي نتيجة بفارق هدف واحد سيتأهل الرجاء المغربي مباشرة الي النهائي.