شكرا لقرائتكم هيثم فاروق: الزمالك يعزف سيمفونيات "بيت هوفن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد هيثم فاروق نجم الزمالك الأبيض بأداء الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة قبل مواجهة فريقه مع الرجاء المغرب في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشبه فاروق في تصريحات تلفزيونية تناقل الكرة بين لاعبي الزمالك بسميفونيات بيت هوفن الموسيقار المعروف في إشارة منع لإعجابه بطريقة لعب الفريق الأبيض.

أضاف :"الرجاء فريق كبير وعريق وأحب أن أشيد بقرار الزمالك وعدم اعتراضه على التأجيل أو عدم الممانعة رغم أن القرار النهائي في يد الكاف والإنسانيات باتت ضعيفة في العصر الذي نعيشه والزمالك أعطى درسًا وهو التعاطف مع الأشقاء المغاربة ونرحب بهم في القاهرة

تابع :"يوسف أوباما أداءه كان جيدًا ولكن ضغط المباريات تسبب في حدوث إصابات بالفريق وأرى أن باتشيكو يستطيع التغلب على هذه النقطة من خلال الدفع بفرجاني ساسي للعب في الأمام ولا شك في إن يوسف أوباما لاعب مهم وساهم مع الزمالك في تحقيق البطولات ولكن الأبيض لا يقف على أي لاعب

وأكمل :"رأينا جميعًا فرق تخسر بطولات كثيرة بسبب مركز حراسة المرمى، ولكننا في الزمالك أًصبحنا نملك 3 حراس على مستوى عالٍ جدًا، محمد أبو جبل كان رقم 3 ولكنه حصل على فرصة وأصبح أساسيًا ولم يصبح الأفضل في مصر فقط بل من بين الأفضل في إفريقيا

قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.