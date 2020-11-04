شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. أوباما يدعم الأبيض من أرض الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على النزول إلى أرض ملعب استاد القاهرة الدولى لتحفيز وتشجيع زملائه قبل مواجهة الرجاء المغربي، ويغيب أوباما عن الزمالك أمام الرجاء بسبب الإصابة.

وتواجد الثلاثى عمر السعيد ومحمد عواد ومصطفى فتحى لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى مدرجات استاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة اللاعبين فى مواجهة الرجاء المغربي، كما حرص جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على عقد جلسة أخيرة مع لاعبى الفريق وذلك لتحفيزهم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل بداية فترة الإحماء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

جاءت جلسة باتشيكو واللاعبين فى حضور أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد فى خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام.

بينما يبدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى :محمد أبو عميرة

خط الدفاع : فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلى - عبد الاله مدكور

خط الوسط : عمر العرجون - زكريا الوردى - عبد الاله الحافيظى - سفيان رحيمى - محسن متولي

خط الهجوم : بن مالانجو

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من: "السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.