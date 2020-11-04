شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. بن شرقى يداعب لاعبى الفريق المغربى "فيديو" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك لاعبى فريق الرجاء المغربى خلال تواجدهم بمرر ستاد القاهرة قبل بداء المباراة التي تجمعهم خلال فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف"، والمقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يسعى الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وأعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، على تشكيل مواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر انطلاقها فى التاسعة من مساء اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيًا، والتى يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الفوز للتأهل للنهائى الإفريقى بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأبيض بهدف دون رد، أحرزه أشرف بن شرقى، جناح الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما أحمد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.