شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء.. السعيد وعواد ومصطفى فتحى يؤازرون الأبيض من المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الثلاثى عمر السعيد ومحمد عواد ومصطفى فتحي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى مدرجات استاد القاهرة الدولي وذلك لمؤازرة اللاعبين في مواجهة الرجاء المغربي، كما حرص جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي عقد جلسة أخيرة مع لاعبي الفريق وذلك لتحفيزهم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل بداية فترة الإحماء استعدادا لمواجهة فريق الرجاء المغربي.

جاءت جلسة باتشيكو واللاعبين في حضور أمير مرتضي المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد في خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفى محمد في خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام.

بينما يبدأ الرجاء المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى :محمد أبو عميره

خط الدفاع : فابريس نجاه - بدر بانون - سند الورفلي - عبد الاله مدكور

خط الوسط : عمر العرجون - زكريا الوردي - عبد الاله الحافيظي - سفيان رحيمي - محسن متولي

خط الهجوم : بن مالانجو

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من:"السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.