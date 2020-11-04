شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبى يواصل التدريبات استعدادا لموجهة كوريا والبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل المنتخب الأولمبى تدريباته ظهر اليوم على الملاعب الفرعية بإستاد القاهره فى ثانى أيام معسكره المفتوح، استعدادا لمباراة كوريا ثم مواجهة البرازيل يومى 12 و17 نوفمبر الحالي، ضمن برنامج الاعداد لأولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوليو 2021 وحرص شوقى غريب على أن يكون المران قويا شمل النواحى التكتيكية والتسديد على المرمى واختتمه بتقسيمة على الملعب كاملا.

سيطر الحماس على التدريبات من جانب اللاعبين فى محاوله لإثبات الذات قبل اعلان القائمة النهائية التى ستدخل المعسكر المغلق.

ويواصل المدير الفنى محاضراته اليومية مع اللاعبين للتأكيد على بعض الأمور والواجبات المطلوبة من كل لاعب خلال المران.

ويحرص أسامة جلال مدافع الفريق على الحضور يوميا فى موعد التدريب رغم عدم مشاركته، حيث يعالج من إصابة لحقت به خلال مشاركته فى آخر مباراة له مع ناديه فى الدورى الممتاز، كما غاب صلاح محسن عن مران اليوم لإصابته بنزلة برد.

ومن المقرر أن يؤدى الفريق الأولمبى مرانه فى الثالثة عصر الغد على الملاعب الفرعية بإستاد القاهرة.