شكرا لقرائتكم بدلاء الزمالك والرجاء فى المدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو الاتحاد الافريقى كاف الجهاز الفنى لفريقى الزمالك والرجاء المغربى بعدم تواجد البدلاء على الدكة داخل ارض الملعب والتواجد فى المدرجات.. حيث تنص الاجراءات الاحترازية الخاصة بالكاف على ضرورة ترك مسافة بين كل فرد والاخر ليكون من الضرورى تواجد 28 مقعدا داخل ارض الملعب وهو ما لم يتوافر فى استاد القاهرة الذى تتكون عدد المقاعد للبدلاء من ٢٠ مقعدا مما جعل البدلاء يجلسون فى المدرجات.

ويواجه الزمالك فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم.. وفاز الفريق فى لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقى والذى أقيم على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى المغرب.