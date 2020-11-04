شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الرجاء المغربي للقاء الزمالك بإياب نصف نهائي الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الرجاء المغربي تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ويضم التشكيل كل من: محمد بوعميرة وفابرنس ناجاه وسند الورفلي وبدر بانون وعبدالإله مدكور عمر العرجون زكريا الوردي عبدالإله الحافيظي وسفيان رحيمي ومحسن متولي وبين مالانجو. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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