شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يدافع عن هاري كين عقب اتهامه بالتحايل في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دافع جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام عن مهاجمه الإنجليزي هاري كين، الذي تعرض لحملة انتقادات عقب سقوطه في منطقة الجزاء خلال لقاءت فريقه السابقة ببطولة الدوري الإنجليزي. وقال المدرب البرتغالي، خلال تصريحات أبرزها موقع «ديلي ميل»، عدد من اللاعبين تسقط داخل منطقة الجزاء وتحصل عليها رغم عدم صحتها، لماذا كل هذه الانتقادات الموجهة ضد هاري كين، فهو لاعب مميز ولايتحايل داخل منطقة الجزاء. أضاف، على الجميع أن ينظر للفريق الأخرى لديها العديد من اللاعبين المحترفين في التحايل للسقوط داخل منطقة الجزاء. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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