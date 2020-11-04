شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من ميسي للأسطورة مارادونا بعد إجراء جراحة في المخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة لمواطنه الأسطورة مارادونا الذي أجرى عملية جراحية بسبب تجمع دوموي في المخ. وقال قائد فريق برشلونة: «أتمنى أن تعود في القريب العاجل لأسرتك، وأن أراك بصحة جيدة، اشتاق لرؤيتك». جدير بالذكر أن الأسطورة مارادونا تعرض لوعكة صحية مؤخرا عقب اكتشافه تجمع دموي في المخ، مما جعله يخضع لعملية جراحية على الفور كللت بالنجاح في نهاية المطاف وأكدد عدد من الأطباء المعالجين له أن صحته على مايرام خلال الوقت الحالي. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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