شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضع هوفنهايم في ورطة قبل لقاء سلوفان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعرض فريق هوفنهايم الألماني لمأزق فني خلال لقاءه غدا أمام سلوفان ليبيرتش ببطولة الدوري الأوروبي. ووفقا لما أعلنه سيباستيان هونيس مدرب هوفنهايم في مؤتمر صحفي اليوم، فإن الكرواتي أندري كراماريتش والغاني قاسم أدامز والتشيكي بافيل كاديرابيك، لن يشاركوا في لقاء الغد بسبب غيابهم عن التدريبات الجماعية لإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

جدير بالذكر أن ثلاثي هوفنهايم تم شفائهم تمام من فيروس كورونا وهم حاليا يستعدوا لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من السبت المقبل خاصة بعد سلبية مسحتهم الطبية مساء أمس الأول.