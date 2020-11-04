شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضع هوفنهايم في ورطة قبل لقاء سلوفان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتعرض فريق هوفنهايم الألماني لمأزق فني خلال لقاءه غدا أمام سلوفان ليبيرتش ببطولة الدوري الأوروبي. ووفقا لما أعلنه سيباستيان هونيس مدرب هوفنهايم في مؤتمر صحفي اليوم، فإن الكرواتي أندري كراماريتش والغاني قاسم أدامز والتشيكي بافيل كاديرابيك، لن يشاركوا في لقاء الغد بسبب غيابهم عن التدريبات الجماعية لإصابتهم بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.
جدير بالذكر أن ثلاثي هوفنهايم تم شفائهم تمام من فيروس كورونا وهم حاليا يستعدوا لخوض التدريبات الجماعية مع الفريق بداية من السبت المقبل خاصة بعد سلبية مسحتهم الطبية مساء أمس الأول.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
107,925
-
تعافي
99,652
-
وفيات
6,291
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يضع هوفنهايم في ورطة قبل لقاء سلوفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.