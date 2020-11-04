شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة دي ليخت مع يوفنتوس أمام لاتسيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب دي ليخت، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي من المشاركة في لقاءات فريقه المقبلة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإيطالي. ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن اللاعب قد يشارك في لقاء لاتسيو المقرر إقامته الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإيطالي.
واضاف الموقع، أن بيرولو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي يبحث مع جهاز الطبي الموقف الأخير لمدافعه ليقرر بعد ذلك إمكانية مشاركته في لقاء الأحد كاملا أو جزء منها أو يتم استبعاده.
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