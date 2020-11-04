شكرا لقرائتكم خبر عن هندرسون بديلًا لدي خيا في حراسة مرمى مان يونايتد أمام باشك شهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطاح سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بحارسه الأساسي دي خيا، خلال اللقاء الذي يخوضه الشياطين الحمر بعد قليل أمام إسطنبول باشاك شهير التركي على ملعب ستين إيمك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، هندرسون- في حراسة المرمى، وان بيساكا- توانزيبي- ماجواير- شاو- فان دي بيك- ماتيتش- ماتا- فيرنانديز- راشفورد- مارسيال.
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