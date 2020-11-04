شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الرجاء المغربي، اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، باستاد القاهرة.
وضم التشكيل كل من: محمد أبوجبل وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة وطارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.
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