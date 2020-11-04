شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم مديره الفني الجديد في مؤتمر صحفي غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يقدم نادي بيراميدز، مديره الفني الجديد والذي سيتولى المهمة خلال الأيام المقبلة خلفا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيش، في مؤتمر صحفي غدًا، الخميس.

ويقدم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال المؤتمر الصحفي، في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

ويقام المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء غد الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ومسموح لجميع وسائل الإعلام بمختلف فئاتها حضور المؤتمر الصحفي الموسع.