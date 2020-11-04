شكرا لقرائتكم خبر عن وفد طبي من اتحاد الكرة لتأكيد الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الزمالك والرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد وفد من اللجنة الطبية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور مجدي الصباغ بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» للتأكد من تطبيق فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وفريق الرجاء المغربي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وطلبت اللجنة تجهيز غرفة أخرى لكل فريق يتواجد بها بعض وسائل الوقاية تحسبا لاي موقف طارئ. ويواجه الزمالك فريق الرجاء على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساء في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، علما بأنه فاز في لقاء الذهاب بهدف نظيف لأشرف بن شرقي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

كانت هذه تفاصيل خبر وفد طبي من اتحاد الكرة لتأكيد الإجراءات الاحترازية قبل مواجهة الزمالك والرجاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.