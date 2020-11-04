شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيانو رونالدو لاعب الشهر في الـ «كالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي. ووفقا لما أعلنه موقع يوفنتوس الإيطالي، فأن النجم البرتغالي دائما يحصد الجوائز، نظرا لدوره العظيم داخل المتسطيل الأخضر وأداءه الفني القوي الذي دائما يقدمه بصحبة زملائه.

جدير بالذكر أن رونالد أصيب خلال الأسابيع الماضية بفيروس كورونا المستجد، ولكن خلال الأسبوع الماضي عاد لصفوف فريقه من جديد عقب شفائه تمام من الفيرو التاجي.