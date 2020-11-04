شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر فتح مران المنتخب الوطني الأول، المقرر له في الساعة الثالثة عصر غد الخميس بملعب بتروسبورت، أمام كافة وسائل الإعلام. وبدأ المنتخب الوطني معسكره المفتوح أمس الثلاثاء، بإستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادا لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. الوضع في مصر

اصابات 107,925

تعافي 99,652

وفيات 6,291

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