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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لينون: فورست سيغيب لعدة أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
كشف نيل لينون مدرب فريق سلتيك أن اللاعب جايمس فورست سيغيب ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع بعد خضوعه لجراحة في الكاحل يوم الثلاثاء.
وقال لينون: "ذهب لرؤية أخصائي وأوصى بإجراء الجراحة، وقد تم إجراؤها بالأمس. نعتقد أنها كانت ناجحة ولكن سيغيب لفترة طويلة".
وأضاف: "أفضل سيناريو هو على الأرجح ستة إلى ثمانية أسابيع، لكن قد يكون أطول من ذلك. سنرى كيف يستقر بعد الجراحة. كريستوفر جوليان سيستأنف التدريبات قريبا، آمل أن يعود للمنافسة بعد التوقف الدولي".
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