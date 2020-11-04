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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صراع اسباني انكليزي على موهبة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، أنّ صراع مرتقب بين قطبي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة للحصول على لاعب فالنسيا.
وبحسب شبكة "سبورتس مول" الإنكليزية، فانّ ريال مدريد وبرشلونة يخططان للتعاقد مع الاميركي يونس موساح، صانع ألعاب الخفافيش.
وأوضح التقرير، أنّ ثنائي الليغا يواجهان مُنافسة من جانب ليفربول الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث أبدى كذلك الناديان إعجابهما بصاحب الـ"17" عامًا ذو الأصول الغانية.
ويملك موساح عقدًا مع فالنسيا حتى 30 حزيران 2022، ولديه عرض للتجديد.
وشارك موساح في 7 لقاءات مع فالنسيا الموسم الحالي، وسجّل هدفًا واحدًا.
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