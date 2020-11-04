صراع اسباني انكليزي على موهبة فالنسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، أنّ صراع مرتقب بين قطبي الدوري الإسباني، ريال مدريد وبرشلونة للحصول على لاعب ​فالنسيا​.



وبحسب شبكة "سبورتس مول" الإنكليزية، فانّ ريال مدريد وبرشلونة يخططان للتعاقد مع الاميركي يونس ​موساح​، صانع ألعاب الخفافيش.

وأوضح التقرير، أنّ ثنائي الليغا يواجهان مُنافسة من جانب ​ليفربول​ الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني، حيث أبدى كذلك الناديان إعجابهما بصاحب الـ"17" عامًا ذو الأصول الغانية.

ويملك موساح عقدًا مع فالنسيا حتى 30 حزيران 2022، ولديه عرض للتجديد.

وشارك موساح في 7 لقاءات مع فالنسيا الموسم الحالي، وسجّل هدفًا واحدًا.