بايج: أتخيل وجه شخص أكرهه على الكرة قبل تسديدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

كشفت لاعبة ​الغولف​ بايج سبيراناك أنها تتخيل وجوه أشخاص تكرههم قبل تسديد كرة الغولف، حتى تتمكن من تسديدها بشكل أقوى.



وفي حديثها إلى 2.9 مليون متابع لحسابها على انستغرام، قالت: "يسألني الناس دائمًا، كيف تسددين الكرة بهذه القوة".

وأضافت: "يمكنك شرب الكثير من البروتين، أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، أو العمل على التسديدة... أو يمكنك فعل ما أحب القيام به. أتخيل وجه الشخص الذي أكرهه أكثر على كرة الغولف الخاصة بي، وأضربه فقط. وهذه هي الطريقة التي تضغط بها أكثر".