عقوبة قاسية بانتظار كومان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

تلقى نادي ​برشلونة​ الاسباني اشعاراً، بأن مدرب الفريق رونالد ​كومان​ يواجه عقوبة الإيقاف، حيث سيخضع للتحقيقات بعد تصريحاته بعد مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو تجاه الحكام.



وكانت تقارير إسبانية قد أفادت أن كومان لا يواجه أي عقوبة، بحيث انه لم يهاجم التحكيم، وهو فقط أراد توضيح لما حدث خلال المباراة.

وافادت صحيفة "RAC1" الإسبانية، أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني قررت فتح تحقيقًا بشأن تصريحات رونالد كومان بعد مواجهة الكلاسيكو.

واضافت، أن الاتحاد تلقى شكوى، وسيتم اتخاذ قرار من اثنين، الأول، إيقاف كومان لمدة لا تقل عن 4 مباريات، وقد تصل إلى 12 مباراة، والثاني، أن يتم فهم كلام المدرب الهولندي، أنه تعجب وليس إهانة أو هجوم على الحُكام.