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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيان حاسم من الاتحاد الانكليزي حول المراهنات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020
نشر الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بياناً رسمياً على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي حول قواعد المراهنة.
وجاء في بيان الاتحاد الانكليزي ما يلي:" قواعد المراهنة التي وضعها الاتحاد الإنكليزي للاعبي كرة القدم المحترفين موجودة لحماية نزاهة وسمعة اللعبة، أي لاعب يراهن على كرة القدم، أو يطلب من أي شخص أن يراهن نيابة عنه، يخاطر بفرض حظر أو غرامة."
واضاف الاتحاد الانكليزي:" هذا المنع يشمل كل شيء في كل رياضات كرة القدم حول العالم متضمنًا أي مراهنة على أي حدث متعلق بكرة القدم سواء نتيجة أو مباراة أو أي حدث اخر، أيضًا المنع يشمل على عدم المراهنة على أي شيء خارج إطار لعبة كرة القدم الإنكليزية، مثالاً من سيكون المدرب القادم لنادي معين في الليغا الاسبانية؟".
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