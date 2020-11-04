بارنز: أسلوب فيرمينو مناسب لمواجهة مانشستر سيتي أكثر من جوتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 نوفمبر 2020

أشار اللاعب السابق جون بارنز إلى أن اللاعب روبرتو ​فيرمينو​ هو "رهان أفضل" لمواجهة مانشستر سيتي على الرغم من ثلاثية ديوغو جوتا ضد أتالانتا.



وقال بارنز: "سجل جوتا ثلاثية، لكن هذا لا يعني أنه ينتقل تلقائيًا إلى الفريق ضد مان سيتي. أعتقد أن من يلعب يعتمد على ماهية المباريات وهوية المنافس وكيف يلعب هذا الفريق".

وأضاف: "ضد مان سيتي، حيث لن يكون لديك الكثير من الاستحواذ، ربما يكون فيرمينو رهانًا أفضل. أنت بحاجة إلى لاعب مثل فيرمينو ليس فقط للحصول على الكرة ولكن أيضًا للقيام بعمله الدفاعي. إذا كنت تلعب مباراة ضد أتالانتا أو ليدز، فريق أكثر انفتاحًا، فيمكنك رؤية جوتا قادمًا".