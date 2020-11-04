33 حالة كورونا تجبر الانضباط على تهديد أندية المحترفين بالعقوبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم تحذيرا لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية المعلن عنها سابقا، وذلك بعد ظهور عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وسط عدد من لاعبي دوري المحترفين والمدربين والإداريين، خاصة في أندية النصر والتعاون والفيصلي.

وأكدت لجنة الانضباط على مخالفة بعض الأندية البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم اتحاد الكرة رقم (001/ 1522) بتاريخ 27/02/1442هـ والتعميم رقم (1/1682) بتاريخ 29/2/1442هـ، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة (83) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وهددت لجنة الانضباط بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفات في قرارات غير قابلة للاستئناف.

وحتى لحظة إعداد الخبر، وصل عدد الإصابات المعلن عنها وسط فرق دوري المحترفين إلى 33 إصابة أكثرها في نادي النصر، يليه التعاون ثم الفيصلي.

تشديد الاحترازات

وكان اتحاد الكرة قد شدد من إجراءاته الاحترازية بإلزام الأندية بالرفع اليومي للنموذج الصحي الالكتروني من قبل أطباء الأندية وإجراء اختبار البلمرة التسلسلي (PCR) خلال 72 ساعة قبل انطلاق المباريات بدءا من الجولة المقبلة، على أن تكون النتيجة معتمدة من مختبر معتمد والرفع بها لغرفة التحكم بجائحة كورونا باتحاد القدم، بحيث يتم منع أي لاعب من المشاركة ما لم تكن نتيجته سلبية.

مخالفات واضحة

وشهدت الجولات الماضية من دوري المحترفين مخالفات صريحة من عدد من اللاعبين، وظهر ذلك أكثر وضوحا خلال الاحتفال بالأهداف والإكثار من العناق لفترة طويلة عند تسجيل هدف أو بعد المباراة، وقيام بعض اللاعبين بدور المسعف كما حدث من وليد عبدالله عندما حمل زميله عبدالفتاح عسيري عقب إصابته في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك عدم التزام لاعبي الاحتياط بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد رغم التحذيرات التي أطلقها اتحاد الكرة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

حالات كورونا المعلنة والقابلة للزيادة

النصر: 14 حالة التعاون: 11 حالة

الفيصلي: 6 حالات

الرائد: حالة واحدةالاتحاد: حالة واحدة