زيدان يدعم مارادونا برسالة عقب جراحة بالمخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان رسالة دعم إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا بعد خضوعه لعملية جراحية في المخ.

وقال زيدان عقب المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 أمس الأول بدوري أبطال أوروبا، في رسالة إلى مارادونا «أتمنى وأدعو بأن يكون كل شيء على ما يرام، هذا ما نتمناه له ولعائلته».

وخضع مارادونا لعملية جراحية إثر تعرضه لنزيف في المخ، وقال سيبستيان سانشي المتحدث باسمه «عملية مارادونا انتهت وكانت ناجحة، كل شيء تم وفقا لما هو مخطط له، دييجو بحال جيد ويستريح الآن في غرفته».

وأجريت الجراحة من قبل ليوبولدو لوكي الطبيب المعالج لمارادونا، والذي صرح بأن العملية كانت مطلوبة لمعالجة ورم دموي تحت الجافية.

وكان مارادونا دخل الاثنين في مستشفى في لا بلاتا، بسبب معاناته من فقر الدم وجفاف خفيف.

وقال طبيبه المعالج لوكي إن مارادونا بحال جيد لكنه سيظل في المستشفى ليوم آخر.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من احتفال مارادونا، المتوج بكأس العالم 1986، بعيد ميلاده الــ60.

وأوضح الطبيب «الأمر كان مؤثرا، أسبوع صعب بعض الشيء بالنسبة له، كان تحت ضغط كبير، هذا الأمر أثر عليه ذهنيا».