شكرا لقرائتكم خبر كورونا يعري خطوط التعاون أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأصيب التعاون بشلل شبه تام في جميع مراكزه، حيث يغيب عن الدفاع بداعي كورونا كل من حارس المرمى ماسيو أنجوس والمدافعين إياجو سانتوس وأحمد عسيري وإبراهيم الزبيدي، وعن الوسط محمد أبوسبعان وسيدريك أميسي وساندرو مانويل، فيما يغيب عن الهجوم الثنائي الأجنبي ليندر تاوامبا وميتشيل ديوك.كما يغيب عن سكري القصيم، المدافع عون السلولي نتيجة خضوعه لعملية جراحية في المشط تكللت بالنجاح، وذلك بعدما تعرض إلى كسر كامل في المشط، حيث سيغيب لمدة شهرين عن الملاعب.
وعلى صعيد فريق الاتحاد، فقد حفز مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول بتسليمهم مكافأة الفوز في الجولة الماضية على الأهلي بنتيجة 2-0، كما تم وعد اللاعبين باستمرار تقديم المكافآت المالية الفورية في اللقاءات المقبلة حال تحقيق الانتصارات.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يعري خطوط التعاون أمام الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.