شكرا لقرائتكم خبر كورونا يعري خطوط التعاون أمام الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون معاناة كبيرة في تحضيراته التي تسبق مواجهة الاتحاد غدا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تأكد لحظة إعداد الخبر، غياب 11 لاعبا عن الفريق لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، من بينهم 6 محترفين أجانب هم: كاسيو أنجوس، وإياجو سانتوس، ولياندر تاومبا، وسيدريك أميسي، وساندرو مانويل، وميتشيل ديوك، إضافة إلى غياب 4 من اللاعبين المحليين هم: محمد أبوسبعان، إبراهيم الزبيدي، أحمد عسيري، عبدالله عسيري بجانب إصابة المدير الفني، الفرنسي باتريك كارتيرون، مما أجبرهم على الالتزام بالحجر الصحي واستمراره حتى اكتمال شفائهم وإجراء أكثر من مسحة طبية أخرى.

وأصيب التعاون بشلل شبه تام في جميع مراكزه، حيث يغيب عن الدفاع بداعي كورونا كل من حارس المرمى ماسيو أنجوس والمدافعين إياجو سانتوس وأحمد عسيري وإبراهيم الزبيدي، وعن الوسط محمد أبوسبعان وسيدريك أميسي وساندرو مانويل، فيما يغيب عن الهجوم الثنائي الأجنبي ليندر تاوامبا وميتشيل ديوك.

كما يغيب عن سكري القصيم، المدافع عون السلولي نتيجة خضوعه لعملية جراحية في المشط تكللت بالنجاح، وذلك بعدما تعرض إلى كسر كامل في المشط، حيث سيغيب لمدة شهرين عن الملاعب.

وعلى صعيد فريق الاتحاد، فقد حفز مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول بتسليمهم مكافأة الفوز في الجولة الماضية على الأهلي بنتيجة 2-0، كما تم وعد اللاعبين باستمرار تقديم المكافآت المالية الفورية في اللقاءات المقبلة حال تحقيق الانتصارات.