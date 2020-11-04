صراع الصدارة يشتعل مبكرا بالدوري الأوروبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من خلال نتائج أول جولتين، يدور الصراع في أربع مجموعات على الصدارة بين فريقين في كل من هذه المجموعات الأربع، حصد كل منهما النقاط الست كاملة في مباراتيه السابقتين بمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويجتذب الصراع على الصدارة في هذه المجموعات الأربع قدرا كبيرا من الاهتمام خلال الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بالمسابقة والتي تقام اليوم.

وفي هذه المباريات الأربع، يلتقي أرسنال الإنجليزي مع مولده النرويجي في المجموعة الثانية، وبنفيكا البرتغالي مع رينجرز الأسكتلندي في المجموعة الرابعة، وليستر سيتي الإنجليزي مع سبورتنج براجا البرتغالي في المجموعة السابعة، وفياريال الإسباني مع مكابي تل أبيب في المجموعة التاسعة.

وفي المجموعات الأخرى، تبرز أكثر من مواجهة مهمة أيضا، حيث يلتقي ميلان الإيطالي مع ليل الفرنسي في المجموعة الثامنة، ويحل نابولي الإيطالي ضيفا على ريجيكا الكرواتي في المجموعة السادسة، كما يحل توتنهام الإنجليزي ضيفا على لودوجوريتس رازجراد البلغاري في المجموعة العاشرة.