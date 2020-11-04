شكرا لقرائتكم خبر رومينيجه: بيد ألابا الاستمرار مع البايرن من عدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه أن لاعب الفريق، النمساوي ديفيد ألابا عليه أن يتخذ القرار بنفسه الآن فيما يتعلق بتجديد عقده مع بايرن.

وقال رومينيجه «أعتقد أننا جميعا في النادي نفكر بالأسلوب نفسه، نريد بقاء ألابا مع الفريق، إنه شخص رائع ولاعب بارز».

ويمتد عقد ألابا مع بايرن حتى نهاية الموسم الحالي في يونيو 2021، ولكن النادي واللاعب لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق، حيث تشير التقارير إلى وجود فارق هائل بين ما يعرضه بايرن من راتب وما يطلبه اللاعب.

وقال رئيس النادي هيربرت هاينر الأحد الماضي إن العرض الذي رفضه وكيل ألابا سابقا لم يعد على طاولة التفاوض.

وشرح رومينيجه تحرك النادي قائلا «نسير في دوائر منذ شهور، وفي لحظة ما يتعين علينا بدء التخطيط للموسم الجديد. نحتاج إلى أن نعرف ما إذا كان ديفيد ألابا سيستمر مع بايرن أم لا؟».

وفي حالة عدم توقيع ألابا على عقد جديد مع النادي البافاري، فإنه سيرحل عن صفوف الفريق في صيف 2021 في صفقة انتقال حر.