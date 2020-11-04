دولي السلة يرشح الحربي للأفضل عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشح الاتحاد الدولي لكرة السلة الحكم الدولي السعودي حاتم بن حامد الحربي ضمن أفضل حكام النخبة على مستوى العالم، للدخول في برنامج الويبنار الإعدادي لمنافسات الاتحاد الدولي خلال الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر 2020م. ويعد الحربي من أفضل حكام كرة السلة الآسيوية وسبق أن شارك في قيادة مباريات ضمن بطولات عالمية وقارية. وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة عبدالرحمن المسعد أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية ويمثل حافزا لبقية الحكام. وأكد رئيس الاتحاد السعودي للعبة عبدالرحمن المسعد أن وصول الحكم الحربي لهذا المستوى يعكس تفوق الحكم السعودي في البطولات العالمية والقارية ويمثل حافزا لبقية الحكام.

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