استمرار غياب العويس عن الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته استعدادا لملاقاة العين السبت المقبل على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة ضمن مواجهات الجولة الرابعة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد تأكد استمرار غياب الحارس الأول محمد العويس عن المباراة لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في الجولات الثلاث الماضية، فيما ينتظر أن تكون عودته للتدريبات الجماعية بعد فترة التوقف.

من جهته شدد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفتش على أهمية الفوز بنتيجة مباراة العين والعودة مجددا للانتصارات، رافضا التهاون في هذه المباراة كون العين الصاعد حديثا للأضواء يحتل المركز الأخير بدون رصيد بالتساوي مع النصر وضمك.

واعتمادا على التدريبات التي جرت في اليومين الماضيين عقب الهزيمة من الاتحاد 0-2 في الجولة الثالثة الماضية ينوي المدرب إجراء بعض التعديلات على التشكيلة، وتحديدا في وسط الملعب في محاولة لحل المشاكل التي عانى منها الفريق في الناحية الدفاعية، وتسببت في خسارتيه خلال المواجهتين السابقتين أمام الاتحاد، وقبلها أمام النصر بالدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين.