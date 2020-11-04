أخضر الشاطئية يدشن معسكر ينبع

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وأجرى الأخضر تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي اجتمع باللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء من أجل إثبات الوجود مع ضرورة الالتزام بكل التعليمات الفنية والإدارية في داخل المعسكر وخارجه، لتنطلق بعدها التدريبات التي اختتمت بمناورة على كامل الملعب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية معسكره التدريبي في مدينة ينبع الصناعية، ويستمر المعسكر حتى 17 نوفمبر الحالي من استعداداته للاستحقاقات المقبلة.وأجرى الأخضر تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية في ينبع الصناعية بقيادة المدرب البرازيلي ليو براغا الذي اجتمع باللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء من أجل إثبات الوجود مع ضرورة الالتزام بكل التعليمات الفنية والإدارية في داخل المعسكر وخارجه، لتنطلق بعدها التدريبات التي اختتمت بمناورة على كامل الملعب.

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