اتفاقية بين «الجودو» والكلية التقنية للبنات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رعى أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بمكتبه أمس، توقيع اتفاقية بين الاتحاد السعودي للجودو والكلية ‏التقنية للبنات بحائل. ‏ وتهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجودو ‏خالد العريني وعميدة الكلية التقنية للبنات بحائل ‏موضي الورافي ‏إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في ‏مجال ‏نشر لعبة الجودو بين منسوبات ومتدربات الكلية من خلال توفير ‏المدربات ‏المؤهلات وعقد الدورات الخاصة باللعبة ‏ومنح الشهادات ‏بعد ‏التدريب، بالإضافة إلى عقد ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية ‏تتعلق باللعبة.‏ وأكد أمير حائل أن الاتفاقية تعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك ‏لنشر لعبة الجودو بين أفراد المجتمع من خلال استفادة الاتحاد السعودي من منشآت ومرافق وإمكانيات الكلية التقنية بحائل لتحقيق رسالة ‏الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة، مشددا على تضافر جهود الجميع من ‏أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية الوطن وتعزيز ‏ممارسة الأنشطة وأكد أمير حائل أن الاتفاقية تعمل على تفعيل سبل التعاون المشترك ‏لنشر لعبة الجودو بين أفراد المجتمع من خلال استفادة الاتحاد السعودي من منشآت ومرافق وإمكانيات الكلية التقنية بحائل لتحقيق رسالة ‏الشراكة المجتمعية والمنافع المتبادلة، مشددا على تضافر جهود الجميع من ‏أجل تطوير وتنمية الإنسان والمجتمع وتحقيق رؤية الوطن وتعزيز ‏ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.‏

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