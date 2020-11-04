الوحدة يتربص بالرائد في جولة «لنلهم العالم بقمتنا»

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ويدخل الوحدة بقيادة مديره الفني إيفون فييرا اللقاء وعينه على الفوز لتعويض خسارتيه في الجولتين الأولى والثانية أمام الأهلي والفيصلي، مما وضع الفريق في مركز متأخر، حيث يحتل فرسان مكة المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.ومن واقع التدريبات الأخيرة للوحدة، فإن مدربه ينوي إجراء تعديلات في التشكيلة بدخول المدافع القادم من الهلال عبدالله الحافظ بجوار بواتيا، بديلا لبيدرو هنريكي، وحمد الجيزاني بديلا لعلي الزبيدي.
كما يعود لفرسان مكة وليد باخشوين الذي غاب عن مباراة الفيصلي نتيجة إيقافه بالبطاقة الحمراء.
أما الرائد الذي يملك 4 نقاط في المركز التاسع فيسعى هو الآخر لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام الصاعد فريق الباطن.
وعمل المدير الفني بيسنيك هاسي في التدريبات الماضية على تجهيز بديلين للدولي الكاميروني ديجوم الذي يغيب لحصوله على بطاقة حمراء في اللقاء الماضي، وكذلك المغربي محمد فوزير الذي داهمه فيروس كورونا.
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