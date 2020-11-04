يانيك وبانيجا والمعيوف وسعود.. نجوم أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل المدير الفني لفريق الفتح البلجيكي يانيك فيريرا على جائزة أفضل مدير فني عن أكتوبر الماضي، والتي أعلنتها رابطة الدوري السعودي للمحترفين أمس. كما نال لاعب وسط الشباب الأرجنتيني إيفر بانيجا على جائزة لاعب الشهر. أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت لحارس الهلال عبدالله المعيوف. أما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت لحارس الهلال عبدالله المعيوف. وحصل مدافع الاتحاد سعود عبدالحميد على جائزة أفضل اللاعبين الواعدين، وهي الأولى في الموسم الحالي. يذكر أن فيريرا قاد الفتح لصدارة الدوري حتى نهاية الجولة الثالثة برصيد 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على الهلال والفيصلي والشباب. فيما قاد النجم الأرجنتيني بانيجا فريقه الشباب للفوز على النصر وأبها وإلى التعادل مع الرائد. أما المعيوف فقد حافظ على نظافة شباكه في مباراتي العين وضمك بينما استقبل هدفا في مباراة أبها.

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