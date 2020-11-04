المطوع: عبدالفتاح أجدى من رائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال رئيس نادي الرائد فهد المطوع «إن الفريق كان بحاجة لخدمات المهاجم عبدالفتاح آدم خلال الفترة الحالية أكثر من رائد الغامدي». وأجرى الرائد والنصر صفقة تبادلية في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية، من خلال انتقال رائد الغامدي للنصر، مقابل انضمام عبدالفتاح آدم للرائد بنظام الإعارة. وكشف المطوع في تصريحات لبرنامج (الديوانية) عبر القنوات وكشف المطوع في تصريحات لبرنامج (الديوانية) عبر القنوات الرياضية السعودية أن عبدالفتاح آدم خيار مرغوب فيه ومطلوب للمدير الفني بيسنيك هاسي، متوقعا بروزا لافتا لعبدالفتاح في جولات المباريات المقبلة للرائد.

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