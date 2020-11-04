شكرا لقرائتكم حسام البدرى يجتمع لاعبى الأهلى قبل مران المنتخب استعدادا لتوجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، مع لاعبى فريق الأهلى قبل انطلاق المران الجماعى الذى أجرى على ملعب بتروسبورت بمنطقة التجمع الخامس، استعدادًا لمباراتى توجو يومى 14 و17 نوفمبر الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2020 بالكاميرون

ويتواجد فى معسكر المنتخب الأول حتى الآن 13 لاعباً هم: مهدى سليمان (بيراميدز ) ومحمد بسام (طلائع الجيش) وعبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وأحمد توفيق ورمضان صبحى (بيراميدز) ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن وأحمد أبو الفتوح (سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب) وأكرم توفيق (الجونة)، بجانب سداسى الأهلى محمد الشناوى ومحمد هانى وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة " الأهلي".

تسود حالة من القلق الشديد على الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، بسبب اضطرار الفراعنة للتدريب على أحد ملاعب النجيل الصناعى فى توجو يوم 15 نوفمبر الجارى قبل مواجهة المنتخبين يوم 17 من نفس الشهر بالعاصمة لومي، واضطر المنتخب للموافقة على ملعب الترتان نظرًا لسوء أرضية الملاعب فى توجو بما فيها ملعب المباراة وهو ما يهدد اللاعبين بالإصابات لذا فضل الجهاز الفنى التدريب على ملعب الترتان يوم 15 نوفمبر على أن يكون المران الرئيسى والأخير يوم 16 على ملعب المباراة .

خاض المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مرانه الأول أمس الثلاثاء، خلال معسكره المفتوح باستاد بترسبورت بالتجمع الخامس استعدادًا لمواجهة منتخب توجو ذهابًا وايابًا يومى 14 و17 ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.