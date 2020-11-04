شكرا لقرائتكم عبد الحليم: باتشيكو لن يغير أدوار بن شرقي وزيزو أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق أنه من قراءته لتشكيل الزمالك ، فإن باتشيكو سيلعب مباراة الرجاء باياب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا، بطريقة 4 / 3 / 3 وأشك أن يغير في طريقة اللعب وفرجاني ساسي بيلعب جنب طارق حامد والنواحي الدفاعية عالية عنده.

قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "باتشيكو لن يغير أدوار أحمد سيد زيزو وبن شرقي لأنهم بيقدموا مستوى كويس وهما أصحاب الفضل في تسجيل هدف الفوز بمباراة الذهاب في المغرب وهما اللي بيلعبوا في الجناحين بشكل جيد جدا".

أوضح: "فرجاني ساسي هياخد وظايف زيادة لأنه لاعب كبير وعنده خبرات عالية وله فترة لا يشارك".

استطرد: "مصطفى محمد المحطة الرئيسية في خط هجوم الأهلي وبياخد 90% من الكرات الطولية اللي بنعتمد عليها".