شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يشكو من شد في العضلة الأمامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الوطني الاول لكرة القدم من بداية مران الفريق اليوم خلال معسكره المفتوح بعد ان اشتكي من شد في العضلة الأمامية.

وخضع اللاعب لفحص طبي بمعرفه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا لتشخيص الإصابة.

وواصل المنتخب الوطني تدريباته في ثاني أيام معسكره المفتوح تحت قيادة الكابتن حسام البدري بإنضمام لاعبي الاهلي إلى باقي مجموعة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لدخول المعسكر.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة توجو ذهابا وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.