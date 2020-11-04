شكرا لقرائتكم جعفر: الزمالك لازم يبقى بخيل في التسليم والتسلم أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع فاروق جعفر نجم الزمالك السابق روشتة الفريق الأبيض لعبور الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
قال خلال تصريحات لاستديو قناة الزمالك: "الزمالك عليه لعب مباراة الرجاء بعدم المجازفة وتسليم الكرة للاعب الخالي وأن يكون التسليم والتسلم ببخل والحفاظ على الكرة".
تابع: "طارق حامد وإسلام جابر وفرجاني ساسي من الصعب يلعبوا على خط واحد والا هيضيع منتصف الملعب من الزمالك وممكن يلعب 4 / 1 / 4 / 1".
أردف: "الزمالك عنده مكسب وهو وجود اشرف بن شرقي بيجيد التحرك واللعب في المساحات ومسك الكورة 3 او 4 مرات في مباراة الذهاب وجاب منهم جون".
أضاف: "زيزو عنده حلول وهو لاعب سريع هيشيل الهم من على لاعبي وسط الملعب والانتقال من الناحية الدفاعية للهجومية".
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