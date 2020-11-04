شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. مصطفى محمد وبن شرقى يقودان هدوم الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة فريق الرجاء البيضاوى المغربى فى إياب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا والتى تنطلق فى التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويضم التشكيل كلا من:



محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبد الله جمعة وأحمد عيد فى خط الدفاع.

طارق حامد وإسلام جابر وأحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى فى خط الوسط.

مصطفى محمد فى خط الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش ومحمود عبدالرازق شيكابالا وحازم إمام ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام، وتم استبعاد مصطفى فتحى من قائمة المباراة.

فيما قام الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتكليف الحكم السنغالى ماجيتى نداى لإدارة مباراة فريق الزمالك أمام الرجاء المغربى حيث يتكون طاقم التحكيم من: "السنغالى ماجيتى نداى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من مواطنيه الحاجى ماليك سامبا مساعدًا أول ونوح بانجورا مساعدًا ثانيًا والإثيوبى عيسى جيرا بوشو حكمًا رابعًا".

كما اختار الاتحاد الإفريقى الحكم الجامبى بكارى جاساما حكمًا للفيديو ويعاونه الجنوب أفريقى زاخيل سويلا وفاز الزمالك على الرجاء فى لقاء الذهاب بهدف دون رد سجله المغربى أشرف بن شرقي، فى ستاد محمد الخامس بالمغرب وأسفر الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك والرجاء عن ارتداء الفريق الأبيض زيه التقليدى وهو عبارة عن قميص أبيض وشورت أبيض وشراب أبيض، فيما يرتدى فريق الرجاء المغربى طاقم اخضر كامل قميص وشورت وشراب.