شكرا لقرائتكم تقرير: بدر بانون اجتمع بمسئولي الأهلي لتوقيع العقود والتقاط صورة التوقيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية مغربي أن بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، والمقرر أن ينضم للأهلي بنهاية الموسم الحالي، كانت له جلسة توقيع العقد مع الأهلي بعد إجراء المسحة الطبية مباشرة ، التي أجراها الفريق الأخضر، مساء أمس الاثنين.

ويتواجد فريق الرجاء في القاهرة لمواجهة الزمالك في اياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وحسب الموقع المغربي، فإن بانون كان حاضرا في مقر الأهلي على ما يبدو من أجل أخد الصور الرسمية.

يذكر أن الأهلي نجح في حسم صفقة بدر بانون، الذي من سيحمل قميص الفريق المصري، مباشرة بعد نهاية مشوار الرجاء في دوري الأبطال الإفريقي.

وكشفت تقارير أن بدر بانون وقع للأهلي 3 مواسم مقابل 2 مليون دولار للرجاء على أن يحصل اللاعب عبى 800 ألف دولار في الموسم الأول و900 ألف دولار في الموسم الثاني ومليون دولار في الموسم الثالث.