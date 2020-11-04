بيراميدز يقدم مدربه الجديد غدا في مؤتمر صحفى

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جدة - عمرو شويل يعقد نادي بيراميدز، مؤتمرا صحفيا غدا الخميس، لتقديم مديره الفني الجديد والذي سيتولى المهمة خلال الأيام المقبلة خلفا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيش. ويقدم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، المدير الفني الجديد لفريق الكرة خلال المؤتمر الصحفي، في حضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي للنادي، وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات. ويقام المؤتمر الصحفي في الثامنة من مساء غد الخميس، بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ومسموح لجميع وسائل الإعلام بمختلف فئاتها حضور المؤتمر الصحفي الموسع.

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